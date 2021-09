Fabio Fulco torna a parlare di Cristina Chiabotto dopo la rottura: “Copione già scritto”

Dopo la deludente rottura con Cristina Chiabotto, Fabio Fulco è tornato a parlare della loro storia d'amore e del fallimento di avere una famiglia

In una recente intervista al settimanale “Diva e Donna”, Fabio Fulco è tornato a parlare della sua oramai passata relazione con Cristina Chiabotto. I due artisti si erano conosciuti nel 2005 a Ballando con le Stelle e tra loro era subito esplosa la passione.

La loro storia è poi andata avanti fino al 2017, quando la modella e showgirl ha deciso di lasciarlo.

Ecco dunque che dalle pagine del magazine di gossip, l’attore napoletano ha dichiarato senza mezzi termini di non essere rimasto in buoni rapporti con la ex Miss Italia. “Il momento in cui ho toccato davvero il fondo è stato quando è fallito il progetto di avere una mia famiglia. Non era la perdita della partner che mi torturava, ma la fine di un progetto in cui avevo messo dodici anni della mia vita”.

Fabio Fulco: il risentimento verso Cristina Chiabotto

Fabio Fulco ha precisato di essersi illuso di aver creato una famiglia con la bella Cristina Chiabotto, il cui amore è svanito da un giorno all’altro. Voltare pagina a 48 anni non è stato per lui facile, soprattutto avendo come modello i suoi genitori che da sempre condividono una vita insieme. “Lei era molto immatura, anche nel suo modo di essere innamorata. Il mio errore è stato di cristallizzarla in quella fase e di non capire che la sua testa era cambiata”.

Poco dopo la fine della relazione con Fabio, la Chiabotto si è fidanzata e sposata, “come un copione già scritto“, ha precisato ancora l’attore. “Sapevo tutto. Che dopo 6 mesi si sarebbe sposata, che dopo un anno sarebbe diventata madre e delle vacanze a Formentera”.