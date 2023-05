Fabio Momola: la nuova era delle piattaforme enterprise

Milano, 05 mag. (askanews) – Si è svolto a Milano il Sales World Tour, che ha messo insieme il mondo delle imprese, innovatori e leader di settore, per fare il punto sui trend digitali che stanno cambiando il rapporto tra aziende e clienti.

Tra i protagonisti dell’evento Engineering, leader della trasformazione digitale per aziende e PA, e Atlantic Technologies, società del Gruppo Engineering specializzata nell’implementazione di soluzioni enterprise e in particolare Salesforce.

Ai microfoni Fabio Momola, Executive Vice President Engineering e Ceo di Atlantic Technologies, spiega come le nuove tecnologie stiano cambiando i modelli di business rendendoli agili, resilienti, e sempre più orientati a integrare gli obiettivi economici con quelli legati alla sostenibilità.

“Dopo la pandemia e la guerra in Ucraina, tre sfide attendono le nostre aziende. La prima il rialzo dei tassi di interesse, a causa dell’inflazione, sta costringendo a sezionare gli investimenti. La seconda, la crisi della supply chain, sta creando una necessità di ripensamento di tutti i processi produttivi. La terza, c’è un’alta domanda di sostenibilità ambientale. In questo ambito la digitalizzazione dei modelli di business può sicuramente aiutare le aziende e mai come in questo periodo la tecnologia viene in aiuto. Engineering in questo coniuga tre capacità molto importanti. La prima l’eccellenza tecnologica, la seconda una conoscenza molto approfondita di tutti i core di tutti i mercati. E la terza, l’ambizione di essere gli ESG Champion per venire incontro alla transizione digitale che vuol dire anche tecnologica”.

Atlantic Technologies è entrata nel gruppo Engineering lo scorso novembre, aumentandone le capacità di realizzare strategie di innovazione per le piattaforme Enterprise

“Grazie all’ingresso di Atlantic nel gruppo Engineering avvenuto nel novembre scorso, abbiamo potuto consolidare le nostre capacità di evoluzione delle così dette piattaforme enterprise”.

Con Atlantic Technologies il Gruppo Engineering ha quindi rafforzato ulteriormente la sua partnership con Salesforce, diventandone uno dei principali player italiani con una proiezione a livello internazionale

“La nostra partnership con Salesforce è cresciuta negli anni, abbiamo realizzato insieme a loro più di 500 progetti e serviamo più di 150 clienti. Questo grazie ad un continuo investimento in formazione che ci ha permesso oggi di avere oltre 500 colleghi che detengono circa mille certificazioni, quindi due certificazioni per ogni persona”.

Durante l’evento Engineering e Atlantic Technologies hanno anche tenuto una Break-out Session dove, insieme con OpenFiber e DiaSorin, hanno raccontato come la sinergia tra competenze consulenziali e conoscenze tecnologiche crei ecosistemi digitali in grado di innovare i modelli di business.