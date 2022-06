Fabio Ridorlfi è morto, aveva scelto la sedazione profonda: è il primo paziente in Italia

Fabio Ridolfi è morto: il 46enne con tetraparesi è il primo paziente in Italia ad aver ottenuto il premesso per procedere con la sedazione profonda.

Fabio Ridolfi è morto: nel pomeriggio di lunedì 13 giugno, il 46enne affetto da tetraparesi aveva avviato la sedazione profonda dopo aver scelto di revocare il consenso alla nutrizione e all’idratazione artificiale.

La notizia del decesso è stata comunicata in via ufficiale dalla famiglia di Ridolfi che ha anche riferito che i funerali si svolgeranno in forma privata.