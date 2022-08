Dopo tre anni bellissimi trascorsi in assoluta empatia con la youtuber Kokeshi Fabio Rovazzi torna single: "Con Karen è finta senza screzi"

Fabio Rovazzi torna single, con Karen Kokeshi è finta senza screzi ed ha voluto chiarirlo. Il cantante ed attore pubblica un post in cui spiega ai fan che la sua storia è giunta al capolinea. Con la youtuber Rovazzi ammette di esserci stato bene ma al contempo spiega che dopo tre anni la storia è finita ormai da 5 mesi.

Il cantante classe 1994 è nato artisticamente proprio sui canali Youtube prima di arrivare al successo musicale con i suoi tormentoni. Un percorso, quello di Fabio, che lo ha portato a togliersi grandi soddisfazioni anche nel mondo del cinema.

Dopo tre anni Fabio Rovazzi torna single

E va detto che la storia con Karen Kokeshi era stata non solo seguita, ma accolta con estrema benevolenza ed empatia dai follower, questo perché i due sembravano essere in sintomia specie sugli aspetti più scherzosi della vita.

Rovazzi ha voluto però ufficializzare la fine della storia: “Come sapete non amo parlare pubblicamente della mia vita privata, ma in questo caso mi sembra corretto. Me lo state chiedendo in tanti da un po’ e meritate una risposta”.

“Insieme ne abbiamo fatte tante”

Poi la polpa delle faccenda: “So che vi siete affezionati alla storia tra me e Karen, ne abbiamo fatte di cotte e di crude e ci siamo davvero divertiti insieme.

Ma purtroppo, a volte, le cose belle finiscono. Cinque mesi fa io e Karen ci siamo lasciati d’accordo, insieme, senza farci del ‘male’, e ci tengo a sottolineare che non è finita per un motivo in particolare. Semplicemente: a volte le storie d’amore finiscono“. E in chiosa: “Porterò con me sempre un bellissimo ricordo del periodo passato con lei. Karen, grazie per quello che ci siamo ‘dati’, che mi hai dato.

Fabio”.