Fabio Testi, dall'allontanamento dalla tv alla fidanzata che l'ha lasciato

Fabio Testi, 81 candeline sul groppone, si è raccontato in una lunga intervista.

Dall’allontanamento immeritato dalla televisione alla giovane fidanzata che l’ha mollato: l’attore non si è risparmiato.

Intervistato dal Corriere della Sera, Fabio Testi ha fatto un bilancio della sua vita. Recentemente ha festeggiato 81 anni e con una lunga carriera alle spalle come la sua si sente libero di dichiarare ciò che vuole. Non a caso, è tornato a parlare del suo allontanamento dalla tv, arrivato dopo che ha raccontato un aneddoto riguardante un amico.

A suo dire, gli autori del programma in questione sapevano benissimo che avrebbe fatto determinate affermazioni, eppure è stato fatto fuori.

Fabio, in merito all’ospitata del 2017 nella trasmissione Parliamone sabato, ha dichiarato:

“Guardi, una cosa assurda. Innanzitutto, gli autori sapevano bene che io avrei raccontato quell’aneddoto, peraltro che non riguardava me ma un amico, il quale aveva ricevuto dalla sua donna, come regalo, un ménage à trois. Mi hanno trattato come se avessi insultato le donne, cosa assurda. E da allora non sono mai più stato chiamato in televisione. Bella roba“.