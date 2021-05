Fabio Testi innamorato: la sua nuova fidanzata ha 45 anni in meno di lui

Fabio Testi ha rivelato di essere innamorato di una professoressa di sessuologia di 34 anni: il racconto dell'attore

Alla soglia degli 80 anni, Fabio Testi non ha certo perduto la voglia di innamorarsi. Lo ha confermato di recente lui stesso al magazine “Nuovo”, dove ha confidato di essere nel mezzo di una coinvolgentissima relazione sentimentale, che lo appaga e lo stupisce ogni giorno di più.

Al giornale diretto da Riccardo Signoretti, Testi ha dunque rivelato di frequentare da circa 6 mesi una giovanissima dottoressa di 34 anni: si tratta dunque di una donna più giovane di lui di ben 45 anni.

“Mi ha colpito il fatto che è una professoressa di sessuologia. Sono interessato all’argomento e stiamo studiando il futuro. […] Ero lì per una visita di controllo e lei è andata oltre: ha voluto visitare di più!”.

La grande differenza d’età non sembra scoraggiare Fabio Testi, che del resto è avvezzo a relazioni con donne molto più piccole di lui. Per esempio nel 2019 l’ex concorrente del Grande Fratello Vip si era legato a Lisa Agnelli, violinista più giovane di 48 anni.

La storia tra Fabio e Lisa, successiva al matrimonio dell’attore con la gallerista d’arte Antonella Liguori, è tuttavia durata pochi mesi. Anche l’ex moglie di Testi era più giovane di lui di circa trent’anni.

Più volte, in diverse interviste, l’affascinante attore ha peraltro precisato che l’età non conta nulla, perché quel che importa nelle storie d’amore sono la complicità e l’intesa. In passato Fabio Testi aveva avuto anche una liaison con l’attrice e opinionista tv Emanuela Tittocchia, ex naufraga dell’Isola dei Famosi 2021.