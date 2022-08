Fabio Testi: “Vivo con 1100 euro di pensione, la mia fidanzata mi ha lasciato per uno giovanissimo”

Fabio Testi ha svelato alcuni retroscena sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

In occasione del suo 81esimo compleanno (festeggiato il 2 agosto 2022) Fabio Testi ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha confessato alcuni retroscena sulla sua carriera e sulla sua vita privata.

Fabio Testi: la carriera

Da tempo Fabio Testi è lontano dalla tv e lui stesso ha ammesso di vivere solamente della sua pensione di 1100 euro al mese.

Il celebre attore italiano ha anche confessato che per questo avrebbe accettato in passato di partecipare al GF Vip, e a tal proposito ha detto:

“Certo, l’ho fatto per soldi. Io sono un tipo franco e diretto: ci ho messo mezzo secolo a farmi un nome e oggi questo nome si paga. La produzione del Grande Fratello mi ha pagato bene e l’ho fatto. Oggi solo un bel film lo farei gratis”.

La vita privata

Per quanto riguarda la vita privata Testi ha dichiarato di avere un’amicizia speciale con una donna ma ha anche ammesso che la sua ultima fidanzata, giovanissima, l’avrebbe lasciato per un suo coetaneo.

“Ho avuto di recente una fidanzata giovanissima che, però, dopo un po’ ha fatto pace con il moroso coetaneo e se n’è andata. Pazienza”.

L’attore ha anche dichiarato che nel corso della sua carriera si sarebbe sentito vittima di sessismo:

“Mi hanno attribuito anche altri figli, ma sono balle.

Mi ferì molto quando associarono a me una maternità di Edwige Fenech, sia perché lei mi era molto cara e io le ero stato vicino in un momento difficile, sia perché mi vedono sempre come un uomo bello che pensa solo a fare l’amore. Io parlo e recito in inglese, francese e spagnolo, ho lavorato con alcuni dei più grandi registi, so guidare un aereo e amo la poesia. Qualche volta anche noi uomini siamo bersaglio di sessismi, ma nessuno lo dice mai”, ha ammesso.