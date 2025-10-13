Fabre Festival, prima mondiale per "La poésie de la résistance"

Milano, 13 ott. (askanews) – Fino al 30 ottobre il Teatro Out Off di Milano ospita per il secondo anno il Festival Fabre. Con il titolo “Jan Fabre e Mino Bertoldo: 40 anni di poesia della resistenza”, l’evento celebra i 40 anni di collaborazione tra l’artista belga e il direttore del teatro milanese, fatta di amicizia e sodalizio artistico.

Tra gli spettacoli proposti nel festival anche la prima mondiale di “La poésie de la résistance”, untesto scritto da Fabre nel 2024 e interpretato da Annabelle Chambon e Cédric Charron. Con la regia di Fabre e la drammaturgia di Miet Martens, lo spettacolo ha celebrato la forza dell’arte, della poesia e della resistenza contro l’oppressione. In quello che viene definito un manifesto poetico e ritmico, i due performer si presentano come membri di un movimento di resistenza artistica, che lotta in modo non violento contro la censura, la repressione e il conformismo, trasformando i loro corpi e le loro parole in armi di bellezza, amore e creatività. Messaggi che, oggi in particolare, assumono ancora più valore.