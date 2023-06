Fabrizio Capaccioli presidente Green Building Council Italia

Roma, 29 giu. (askanews) – Fabrizio Capaccioli, AD di ASACERT, è stato eletto nuovo presidente del Green Building Council Italia per il triennio 2023-2026.

I 24 consiglieri, eletti dall’assemblea, hanno votato all’unanimità per Capaccioli Presidente, conferendogli pieno mandato per guidare l’Associazione a cui aderiscono le più competitive imprese e le più qualificate associazioni e comunità professionali italiane operanti nel settore dell’edilizia sostenibile. La votazione per il rinnovo del Consiglio di Indirizzo dell’Associazione si era svolta lo scorso 22 Giugno, a seguito della quale Capaccioli era già risultato il più votato tra i consiglieri eletti dalla platea elettiva composta dai 373 soci dell’Associazione.

Capaccioli avrà il compito di guidare il Green Building Council Italia, consolidando il ruolo nei confronti di tutti gli stakeholder di riferimento e fare in modo che la voce dell’Associazione sia sempre più ascoltata dai decisori pubblici, per fare in modo che l’Associazione sia sempre più punto di riferimento per garantire in Italia il pieno sviluppo sostenibile e certificato della filiera edile ed immobiliare, con una rinnovata attenzione al benessere dei cittadini.

“Desidero ringraziare il consiglio di indirizzo di GBC Italia per aver espresso un consenso così ampio nei miei confronti. Una presidenza inaspettata ma che affronterò con senso di responsabilità che caratterizza sempre la mia azione.” Le parole del neo-eletto Presidente.

“Ringrazio il presidente Mari, l’intero Comitato Esecutivo il Consiglio di Indirizzo del triennio che si sta concludendo per il grande lavoro fatto da cui vorrei ripartire. Oggi è il momento di rendere operative le linee guida che abbiamo indicato all’interno del nostro Impact Report. Il primo punto all’ordine del giorno del prossimo consiglio – Prosegue Capaccioli – sarà la definizione del programma che mi impegnerò a scrivere sin d’ora, facendo sì che le istanze dei soci del Green Building Council siano tradotte in un programma e in un piano strategico di attività che il Presidente e il Comitato Esecutivo insieme al Consiglio di Indirizzo dovranno periodicamente monitorare e rendicontare. Ecco, questa è la mia visione e questo è il mio approccio e garantisco che ci sarà un’azione tesa a essere sempre più interlocutori di riferimento per il decisore pubblico, affinché la sostenibilità in edilizia diventi materia di tutti diventi materia della quotidianità di ogni cittadino del nostro Paese”.

Prossimo passo per Capaccioli sarà la designazione della squadra di governo, vicepresidente e comitato esecutivo, che lo affiancherà nel triennio per la governance dell’Associazione.