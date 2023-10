Fabrizio Corona a Ballando con le Stelle? La dura replica di Selvaggia Lucarelli

Secondo indiscrezioni circolate nelle scorse ore in rete, Fabrizio Corona sarebbe potuto essere ballerino per una notte a Ballando con le Stelle. Sulla vicenda si è espressa con fermezza la giudice del programma, Selvaggia Lucarelli.

Fabrizio Corona a Ballando con le Stelle

Ora che Fabrizio Corona è ufficialmente tornato in libertà, sui social si è rapidamente sparsa la voce che avrebbe potuto entrare a far parte del cast di Ballando con le Stelle come ospite speciale di una sola serata. Sulla questione si è espressa la giudice Selvaggia Lucarelli, che sui social ha scritto: “La notizia uscita su Oggi che strombazza la partecipazione di gentaglia a Ballando mi risulta essere totalmente falsa. Soliti giochini di giornalisti e agenti che fanno uscire notizie false”.

La giornalista non ha fatto direttamente il nome di Fabrizio Corona, ma sembra chiaro che si sia riferita a lui. Più volte in passato, attraverso i social, Selvaggia Lucarelli si è espressa contro Fabrizio Corona che, a sua volta, aveva affermato anche che lei lo avesse baciato senza consenso in diretta tv. A seguito della vicenda, lei lo ha querelato per diffamazione (accusa da cui l’ex Re dei paparazzi è stato assolto). “Sono anni che vuole il mio corpo e io non glielo do”, era arrivato ad affermare Corona.