Fabrizio Corona attacca Francesca Fagnani dopo l'intervista a Massimo Bossetti

Fabrizio Corona, nel suo podcast Falsissimo, non ha risparmiato critiche all’intervista di Francesca Fagnani a Massimo Bossetti, ritenuta da lui e dal suo avvocato Claudio Salvagni più uno spettacolo che un reale approfondimento giornalistico. Le parole di Corona sono incisive: “Hanno trasformato Bossetti in un personaggio pop, con tanto di scenografia e look studiati.

Ma la conduttrice, sicura al 120% della sua colpevolezza, ha perso di vista il suo ruolo di giornalista”. Un attacco frontale che illumina una questione scottante: dove finisce l’informazione e inizia lo spettacolo?

Critiche dirette all’intervista

Secondo Corona, l’approccio di Fagnani è stato troppo di parte. “Si è preparata, ha studiato le carte, ma non ha mai dato a Bossetti la possibilità di esprimersi. È stata un’assalto vero e proprio”, afferma. La conduttrice ha cercato di dimostrare la colpevolezza di Bossetti, in netta contrapposizione con il documentario Netflix che lo dipinge in una luce più innocente. Questo contrasto ha sollevato interrogativi non solo sulla qualità del giornalismo, ma anche sulla responsabilità che i giornalisti hanno nel raccontare storie così delicate.

La voce dell’avvocato di Bossetti

Claudio Salvagni, avvocato difensore di Bossetti, ha confermato le critiche di Corona. “Quello che abbiamo visto è stato uno show, e mi dispiace dirlo. Ho comunicato alla conduttrice che si è persa un’opportunità per un reale approfondimento. Non ha capito chi aveva di fronte”, ha dichiarato al telefono. Salvagni sottolinea come la vera informazione dovrebbe andare oltre le emozioni e le polemiche, cercando invece di comprendere la verità dietro i fatti.

Le parole di Corona e il suo approccio alla verità

Nell’ultima parte del suo podcast, Corona spiega il motivo delle sue critiche: “Ho voluto far sentire la mia voce perché questo programma è nato per contrastare ciò che viene detto in TV. La verità può emergere solo dal soggetto interessato”. Durante la puntata, ha anche condiviso estratti di una telefonata con Fagnani, dove la conversazione si fa subito più personale. Corona la complimenta, ma poi si sofferma sull’importanza del racconto e della verità, soprattutto in casi così complessi come quello di Bossetti.

La telefonata tra Corona e Fagnani

La telefonata inizia con complimenti: “Eri bellissima, stavi da dio”. Ma ben presto il discorso si sposta su Bossetti. Fagnani sostiene che l’intervista ha dato ai genitori di Yara un risarcimento morale, ma Corona non è d’accordo. “La tua narrazione è troppo personale, non puoi permetterti di essere così coinvolta”. La conduttrice ammette di aver lasciato un margine di dubbio, ma la sua convinzione si fa evidente. “Ho fatto tutto il possibile per far emergere la sua natura”, afferma, evidenziando la sfida e la responsabilità di fare giornalismo in contesti così delicati.

Un dibattito che continua

Le critiche di Corona e Salvagni non sono isolate. Anche Selvaggia Lucarelli ha espresso disapprovazione nei confronti dell’intervista, suggerendo che il confine tra informazione e spettacolo si stia assottigliando. Mentre la Rai prepara i nuovi palinsesti, il dibattito sull’etica del giornalismo si fa sempre più acceso. In un contesto in cui il clickbaiting e il sensazionalismo sembrano regnare sovrani, la domanda resta: come possono i giornalisti mantenere un approccio etico e responsabile nella loro narrazione?