Fabrizio Corona attacca Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano: “Vomito”

Attraverso un post via social Fabrizio Corona ha apertamente criticato Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David, ritratta in una foto con i peli sotto le ascelle.

“Vomito per queste finte radical chic che devono ostentare un femminismo di cui non c’è più bisogno”, ha scritto l’ex Re dei paparazzi che, attraverso i social, continua a esprimere quotidianamente le sue opinioni in merito a temi di attualità. Al momento la fidanzata del frontman dei Maneskin ha preferito non replicare e del resto anche moltissimi altri personaggi finiti nel mirino di Fabrizio Corona hanno preferito glissare difronte alle critiche dell’ex Re dei paparazzi.

Fabrizio Corona: la vita privata

Al momento Fabrizio Corona sta scontando parte della sua pena ai domiciliari e da qualche tempo al suo fianco è presente la modella Sara Barbieri, sua nuova fiamma. L’ex Re dei paparazzi ha confessato di aver finalmente trovato la felicità in amore e di avere importanti progetti per il futuro:

“Mi sono ufficialmente fidanzato”, ha confermato Corona, e ancora: “Penso che mi sposerò e farò un figlio.

Sara ha 27 anni meno di me e sto bene”. I due sono usciti allo scoperto mostrandosi insieme per la prima volta via social e Sara Barbieri era già nota alle cronache rosa per via della sua precedente liaison con il rapper Salmo.

Fabrizio Corona: i rapporti con Nina Moric

Fabrizio Corona sarebbe riuscito a trovare anche una sorta di stabilità con la sua famosa ex, Nina Moric, madre di suo figlio Carlos Maria.

I due negli ultimi anni se ne erano dette di tutti i colori ma per la prima volta sembra che l’ex Re dei paparazzi sia riuscito a rappacificarsi con l’ex moglie.

Per anni i due hanno dovuto vedersela in tribunale anche per via dell’affidamento del figlio, Carlos Maria, che mentre Corona era in carcere ha per lo più vissuto insieme ai nonni. Il ragazzo – che nel frattempo ha raggiunto la maggiore età – è molto legato ai genitori e oggi sarebbe rimasto a vivere insieme a sua madre. In tanti sono curiosi di sapere cosa riserverà per lui il futuro.