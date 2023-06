Fabrizio Corona ha aggiunto un particolare importante alla separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. L’ex re dei paparazzi sostiene che l’opinionista del GF Vip 7 abbia tradito il conduttore di Avanti un altro con un collega famoso.

Fabrizio Corona svela il tradimento di Bruganelli a Bonolis

Dopo 20 anni di matrimonio e tre figli insieme, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati. L’annuncio è stato dato dalla coppia, con un’intervista esclusiva rilasciata al settimanale Vanity Fair. La notizia, ad essere sinceri, era nell’aria da un po’, anche se l’opinionista del GF Vip e il conduttore di Avanti un altro l’avevano più volte smentita. Nelle ultime ore, Fabrizio Corona ha aggiunto un dettaglio importante: pare che il divorzio sia arrivato perché Sonia ha tradito Bonolis “con un collega famoso“.

La confessione di Fabrizio Corona

Tramite il suo canale Telegram, Fabrizio ha sganciato la bomba: la Bruganelli ha tradito Bonolis con un noto collega e “in modo clamoroso“. Il fattaccio, però, non sarebbe avvenuto recentemente, ma vent’anni fa. Chi è il presunto amante? Per il momento, Corona non ha svelato la sua identità.

Bruganelli e Bonolis non replicano al gossip di Corona

Bruganelli e Bonolis non hanno confermato o smentito le parole di Corona. Pertanto, la notizia del tradimento va presa come una semplice indiscrezione. Inoltre, considerando che non si tratta di un fatto recente, è lecito pensare che non c’entri nulla con il divorzio.