Fabrizio Corona contro Nina Moric: “Lo hai umiliato, sputt***to…”

Fabrizio Corona si è scagliato contro Nina Moric dopo la confessione di suo figlio, Carlos Maria, attraverso i social.

Tra Fabrzio Corona e la sua ex moglie, nina Moric, continuano a volare scintille e stavolta tra i due si è inserito anche il figlio, Carlos Maria, che ha preso le parti del padre scagliandosi contro sua madre.

Fabrizio Corona contro Nina Moric

A colpi di social Fabrizio Corona e Nina Moric continuano a dirsene di tutti i colori e stavolta tra i due si è inserito anche il figlio Carlos Maria, che ha accusato la madre di aver minacciato di sporgere querela contro di lui dopo aver sottratto 50mila euro alla società di suo padre (il tutto, a suo dire, difronte ai suoi occhi). Dopo lo sfogo di Carlos attraverso i social, anche Fabrizio Corona si è scagliato pubblicamente contro la showgirl, e ha affermato:

“Le storie d’amore quelle vere non finiscono così.

E la nostra non è mai stata una storia d’amore. Tu non sai cosa sia l’amore. Tu non sai neanche cosa è l’amore per un figlio. La vita può essere stata cattiva quanto vuoi. Ma i figli vengono prima di qualsiasi cosa. Prima lo hai utilizzato per vendicarti di me. Poi per scaricare le tue pazzie e follie. E giustamente te lo hanno tolto per 4 anni. Io te l’ho fatto riavere nel 2018, ed è stato l’errore più grande della mia vita.

Lo hai usato solo per chiedere soldi e farti mantenere. Lo hai umiliato, sput…… e fatto stare male per le tue follie. Distruggendo la sua e la mia vita. Ma ora dopo l’ultimo gesto sparisci per sempre. La pietas è finita. Nessuno dei Corona ti perdonerà o aiuterà. Rimani nella tua follia, solitudine e cattiveria. E poi basta ci siamo divorziati 15 anni fa. Cancella tutto e sparisci per sempre”, ha scritto l’ex Re dei paparazzi.

La replica di Fabrizio Corona

Nel frattempo, sui social, Nina Moric ha postato alcuni messaggi contro l’ex marito ed è tornata a ribadire il suo amore per il figlio Carlos. Nel suo ultimo post sui social la showgirl ha scritto: “Tu che non provi dolore per la sofferenza che stai causando agli altri Non meriti essere chiamato uomo.” I due troveranno il modo di chiarirsi com’è già successo in passato?