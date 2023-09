Fabrizio Corona difende Belen e si scaglia contro Cattelan: "Devi lasciarla stare"

Belen Rodriguez ha dato forfait a Stasera c’è Cattelan per dei non meglio precisati problemi di salute e il conduttore ha dato prova di non credere del tutto alle sue informazioni e le ha scagliato alcune frecciatine in diretta tv. A rispondere ci ha pensato Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona difende Belen

Mentre Fabrizio Corona era in onda a Belve, la sua ex Belen Rodriguez avrebbe dovuto essere ospite a Stasera c’è Cattelan ma, a quanto pare, avrebbe dato forfait all’ultimo minuto causando la reazione di Alessandro Cattelan (che le ha scagliato una serie di frecciatine via social). Fabrizio Corona a sua volta è intervenuto in merito alla questione affermando: “Cattelan al posto di infamare Belen, che se sta male va lasciata stare, fammi una statua e torna con un taglio di capelli che si addice al tuo stato di uomo medio senza talento e sopravvalutato”. Alessandro Cattelan replicherà alla questione? Belen al momento non ha commentato la vicenda né ha replicato alle parole del conduttore tv e in tanti, sui social, si chiedono se prima o poi lo farà.

“Avevamo già iniziato a lavorare alla sua ospitata e quindi ecco le domande che le avrei fatto: Cos’hai guardato in tv stasera? Ora che non sei più a Mediaset verrai in Rai? In questo momento in cui i tassi di interesse si alzano così tanto, consigli il tasso fisso o variabile? Hai fatto pace con Maddalena Corvaglia? Era la Canalis questa? Chi tra gli ospiti di questa sera di Belve butteresti giù dalla torre? Posizione preferita nel tirare il pacco ai miei programmi? Perché è già la seconda volta che succede”, aveva dichiarato Cattelan durante la diretta tv.