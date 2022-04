Fabrizio Corona e il figlio Carlos contro Nina Moric: “Deve farsi curare”

Fabrizio Corona e suo figlio Carlos hanno replicato alle accuse di Nina Moric.

Dopo le pesanti accuse della sua ex moglie, Nina Moric, Fabrizio Corona ha replicato via social insieme a suo figlio Carlos Maria.

Fabrizio Corona contro Nina Moric

Fabrizio Corona ha replicato alle accuse della sua ex moglie, Nina Moric, che nei giorni scorsi – attraverso i social – ha scritto dei messaggi infuocati contro di lui, invocando persino che lo condannasserro all’ergastolo.

“Cosa rispondiamo a tutte queste situazioni strane che tua madre in questo periodo sta realizzando?”, si sente dire a Fabrizio Corona al figlio che Carlos, che ha risposto: “Non è vero, non si deve preoccupare del contrario”. Fabrizio Corona conclude la sua replica mandando un messaggio diretto alla stampa, che in queste ore ha dato parecchio spazio alla Moric. “Questa persona evidentemente in questo momento non sta bene, ma se vuole noi in questo momento la possiamo aiutare a farsi curare”.

Nina Moric: le accuse

Nei suoi messaggi la Moric ha affermato di non riuscire a comunicare con il figlio Carlos a causa dell’ex marito, Fabrizio Corona. Ha anche detto che il ragazzo avesse bisogno di cure per via di alcuni problemi psicologici. “Da madre mi vergogno a fare questo appello. Carlos soffre di psicosi transitoria/acuta. Deve essere curato. Non ha il telefono e nessuno mi risponde dalla parte paterna.

Se non prende i farmaci accorciati con l’analisi comportamentale cognitiva sarà la sua fine Vi prego aiutatemi, mio figlio ha bisogno!”, ha scritto la Moric in uno dei messaggi da lei postati sui social contro il suo famoso ex marito.