Fabrizio Corona e Sara Barbieri, amore a gonfie vele: le foto bollenti in Sardegna

Fabrizio Corona è stato avvistato con la futura sposa Sara Barbieri durante una vacanza all'insegna dell'amore e del relax.

Fabrizio Corona sembra aver trovato finalmente la serenità con Sara Barbieri, con cui sembra che convolerà a nozze entro la fine dell’anno. I due nel frattempo si stanno godendo una vacanza all’insegna dell’amore in Sardegna, e sono stati paparazzati da Chi in atteggiamenti bollenti.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri: le vacanze in Sardegna

Il settimanale Chi ha parazzato Fabrizio Corona e la giovane modella Sara Barbieri mentre si godevano dei momenti di intimità in una villa con piscina, in Sardegna. La coppia si starebbe godendo le vacanze estive in vista del matrimonio (annunciato da Corona). L’ex Re dei paparazzi sembra essere finalmente sereno accanto alla modella, che è molto più giovane di lui.

“Con lei non ho mai postato foto, non mi sono mai mostrato.

Ma stiamo insieme da un anno, con lei convivo da un anno, con lei e con Carlos”, ha dichiarato in merito alla sua storia con Sara Barbieri, mentre in merito alla loro differenza d’età ha affermato: “Arrivato a questa età ha un significato più alto, altrimenti sposarsi non significherebbe nulla, specie per uno come me che è nulla tenente. É vero, ha 26 anni in meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare”.

Sara Barbieri, che in passato era stata avvistata in compagnia di Salmo, non ha mai commentato le notizie attorno alla sua liaison con l’ex Re dei paparazzi.