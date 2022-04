Fabrizio Corona evade dagli arresti domiciliari: scoppia la lite non l’ex Nina Moric

Fabrizio Corona evade dagli arresti domiciliari e si reca dall'ex moglie Nina Moric accusandola di avergli rubato dei soldi.

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé: nella serata di venerdì 29 aprile l’ex paparazzo sarebbe evaso dai domiciliari, recandosi a casa dell’ex moglie Nina Moric per discutere di soldi. Allertati i carabinieri per una presunta lite sfociata in un’aggressione, come riportato dalla modella.

Fabrizio Corona evade i domiciliari: lite con l’ex Nina Moric

Nella serata di venerdì 29 aprile Fabrizio Corona ha evaso gli arresti domiciliari per recarsi a casa dell‘ex moglie Nina Moric, nella zona di Fondazione Prada a Milano.

Come riporta Il Corriere della Sera, i due ex coniugi avrebbero dato vita a una vigorosa lite: l’ex paparazzo, infatti avrebbe accusato la modella di avergli rubato dei soldi.

Pochi minuti dopo Nina Moric avrebb chiamato i carabinieri per cercare di mettere fine a quella discussione.

Nessuna aggressione, ma solo denuncia per Corona

Sempre come riporta Il Corriere della Sera, la modella avrebbe chiamato i carabinieri soprattutto per denunciare una presunta aggressione subita dall’ex marito.

Una volta terminato il sopralluogo però i militari del Radiomobile non hanno individuato nessun elemento che potesse confermare la tesi dell’aggressione, lasciando così cadere l’accusa.

Tuttavia però l’ex paparazzo è stato denunciato per evasione dai domiciliari che sta scontando da alcuni anni a causa di alcuni problemi di salute.

