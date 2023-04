Fabrizio Corona fa outing a calciatore famoso sul suo canale Telegram

Dopo il caso Luis Sal (l’ex di Belen avrebbe confermato la sua relazione con un uomo provata da un bacio), il re dei paparazzi Fabrizio Corona avrebbe “scoperto” la relazione tra Cristina Buccino e Lucas Hernandez, fratello di Theo (giocatore del Milan) e terzino del Bayern Monaco.

Il calciatore francese è sposato e ha due due figli, ma come dimostrano le foto pubblicate da Corona, avrebbe passato alcuni momenti in compagnia di un suo compagno, allo stesso tavolo di Cristina Buccino, provando quindi la sua omosessualità, per Fabrizio Corona.

Le prove di Fabrizio Corona

“Le foto esclusive che vi sto mostrando risalgono a sabato scorso al Porteno Prohibido di Milano. I due si sono presentati come coppia davanti a tutti, senza preoccuparsi di possibili occhi indiscreti”, così dichiara sul suo canale Fabrizio Corona.

“Ma il vero scoop non è questo. Lucas Hernandez gioca nel Bayern Monaco insieme ad un suo connazionale. Sabato sera insieme alla Buccino e Lucas Hernandez, era presente anche il collega. E c’è un motivo. Il motivo è clamoroso e c’entra la bandiera rainbow”, prosegue nel suo racconto il re dei paparazzi.

Corona poi si scaglia contro il mondo del calcio e della società, colpevoli di ostacolare la libertà di espressione e identità dei giocatori: “Nel calcio (specie nella nostra Serie A) ci sono tanti calciatori omosessuali (anche molto molto molto famosi e “insospettabili”!) ma che a causa della società hanno sempre preferito nascondersi”.