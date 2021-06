Fabrizio Corona, i dolcissimi auguri alla madre: interviene la mamma di Belen

Fabrizio Corona ha scritto un tenero messaggio di auguri indirizzato a sua madre, Gabriella Privitera.

Fabrizio Corona ha festeggiato via social il compleanno di sua madre, Gabriella Privitera, e sui social ha postato un’immagine in cui sono ritratti insieme.

Fabrizio Corona: il compleanno della madre

Attraverso i suoi canali social Fabrizio Corona ha fatto i suoi auguri alla mamma, Gabriella, che gli è sempre rimasta accanto durante questi difficili anni di detenzione domiciliare (e non).

“Auguri mamma”, ha scritto l’ex Re dei paparazzi postando un’immagine in cui lui e la madre sono ritratti insieme difronte a una torta di compleanno. Il post ha presto fatto il pieno di like e in tanti sui social ganno espresso il loro calore e i loro auguri verso Gabriella Privitera.

Tra questi anche la mamma di Belen, ex fidanzata di Fabrizio Corona, che tra i commenti al post dell’ex Re dei paparazzi ha scritto: “Auguri Gabry”.

Anche Monica Leofreddi ha commentato il post di Fabrizio Corona, e ha scritto: “Immagino quanto sia felice di poter festeggiare abbracciata a te”.

Fabrizio Corona: i rapporti con Belen

I rapporti tra Fabrizio Corona, Belen Rodriguez e i loro familiari sarebbero rimasti buoni nonostante la separazione. Oggi la showgirl aspetta la sua seconda figlia insieme ad Antonino Spinalbese, ma sui social non ha mai mancato di mostrare la sua soliderietà nei confronti dell’ex Re dei paparazzi.

La madre di Belen, Veronica Cozzani, è evidentemente legata da un rapporto di stima e d’affetto alla mamma di Corona.

Fabrizio Corona: i rapporti con la madre

Gabriella Privitera era presente quando, alcuni mesi fa, le forze dell’ordine avevano fatto irruzione nella casa del figlio dopo la revoca dei suoi arresti domiciliari. Avevano fatto il giro dei social le immagini in cui si vedeva la donna piangere e in seguito lei stessa, tramite social, si era sfogata per l’ennesimo arresto del figlio.

“Fino a 20 anni era un ragazzo normale, poi ha incontrato delle persone sbagliate. Ha conosciuto il dio denaro. Prima di allora c’era un rapporto di stima reciproca poi lui si è allontanato da me perché, secondo lui, rappresento la sua coscienza”, ha dichiarato in passato Gabriella Privitera in merito al suo rapporto con suo figlio, e ancora:. “Mio figlio ha sbagliato, è vero. Però ha pagato troppo. Ora se me lo ammazzano no. Io sono disposta ad andare in carcere al suo posto … Da molti anni è stata dichiarata la grave malattia psichiatrica di Fabrizio tramite tantissime perizie. Lo ha stabilito poi un anno e mezzo fa il giudice di Sorveglianza, nel 2019”