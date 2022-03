Malena, intervistata da Francesca Fagnani a Belve, ha svelato un retroscena molto particolare su Fabrizio Corona, parlando della loro relazione.

Fabrizio Corona, il retroscena svelato da Malena: “Non ha una vera attrazione per le donne”

La breve relazione tra i due era stata rivelata dall’ex re dei paparazzi nel suo libro. Malena, che in realtà si chiama Filomena Mastromarino, ha rivelato un retroscena davvero inaspettato. “Non è un grande amante perché non ha una vera attrazione per le donne” ha dichiarato la donna, stupendo tutti con questa sua improvvisa rivelazione.

Malena su Fabrizio Corona: “Non sei così amante delle donne”

Malena ha voluto parlare anche del fatto che Fabrizio Corona non gradiva particolarmente il suo lavoro e ne aveva paura.

“Se un uomo è attratto dalle donne non ha paura. Lui temeva il mio lavoro e diceva che mentre era con me pensava a tutti gli altri uomini che ho avuto intorno. Allora piccolo mio non sei così amante delle donne” ha dichiarato l’attrice. Per il momento non è arrivato nessun commento da parte di Fabrizio Corona.