Fabrizio Corona indagato per estorsione: “Ricatto con un video a luci rosse”

Fabrizio Corona è stato indagato per estorsione: avrebbe ricattato una donna con un suo video intimo.

Fabrizio Corona è stato denunciato da una donna che l’ha accusato di estorsione. L’ex Re dei paparazzi avrebbe provato a riccattarla con un video a luci rosse da lui girato.

Fabrizio Corona: la denuncia per estorsione

Un nuovo putiferio ha investito Fabrizio Corona: una donna sposata avrebbe denunciato l’ex Re dei paparazzi per un presunto ricatto con cui lui avrebbe tentato di estorcerle denaro minacciando altrimenti di diffondere un suo video a luci rosse.

Ivano Chiesa, il legale di Fabrizio Corona, ha preso le sue difese affermando: “Voleva pubblicare un libro ed è stato pubblicato e poi, siccome non è rimasta contenta delle vendite, se l’è presa con Fabrizio”, e ancora: “Fabrizio ha consegnato ai carabinieri i video e le chat tra loro perché non ha niente da nascondere e ci sono dei testimoni”.

Fabrizio Corona: il caso

Fabrizio Corona al momento non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda, ma in tanti sperano di saperne di più nelle prossime settimane.

In passato l’ex Re dei paparazzi è finito in carcere per vicende simili (e anche per dei tentativi di estorsione ai danni di calciatori e altri personaggi vip). Nerlle ultime settimane invece Instagram ha bannato i suoi canali social dopo che Corona ha scritto alcuni messaggi diffamatori ai danni di altri personaggi vip (tra cui Chiara Ferragni e Fedez, che lo hanno querelato proprio per diffamazione).

La vicenda della donna che lo ha denunicato per estorsione avrà ulteriori sviluppi? In tanti sono in attesa di saperne di più.