Fabrizio Corona: la frecciatina contro Sophie e Alessandro Brasciano

Fabrizio Corona ha scagliato una frecciatina contro Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, contro cui già si era scagliato durante la loro partecipazione al GF Vip.

Fabrizio Corona contro Sophie e Basciano

La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembra procedere a gonfie vele anche ora che entrambi sono usciti dalla casa del GF Vip.

L’ex Re dei paparazzi, Fabrizio Corona – che ha avuto una liaison con la modella alcuni mesi fa – non ha perso occasione per scagliare una frecciatina infuocata contro i due, che nelle ultime ore hanno mostrato via social il loro “tatuaggio di coppia” attraverso alcune stories. Sophie si è fatta tatuare la parola “Rebel” all’interno delle labbra, mentre Basciano ha optato per la parola “Respect”. A seguire lo stesso Basciano ha pubblicato una story riferita a Sophie in cui ha scritto: “My partner in crime”.

Corona ha “canzonato” la storia tra i due mostrandosi nella stessa posa con la fidanzata, Sara Barbieri, e ha scritto sarcastico: “Quando lo compri su Amazon” e “quando ti arriva a casa”.

Sophie e Basciano replicheranno al suo messaggio?

Di recente Fabrizio Corona ha dichiarato di non considerare Alessandro Basciano all’altezza della sua ex fidanzata e contro di lui ha tuonato: “Uno che perde la pazienza con Alex Belli, come ha fatto Basciano, cosa potrà fare quando Sophie uscirà con me e altra gente dello spettacolo? Deve capire che sta con una ragazza che non ha in mente di sposarsi e avere figli. Lei ha una carriera e lui non può tarparle le ali.

Forse è troppo per lui”.