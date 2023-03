Fabrizio Corona, lo scoop: "Fedez sta malissimo, Chiara vuole il divorzio"

Fabrizio Corona ha lanciato un nuovo e scottante scoop sul conto di Chiara Ferragni e Fedez e, a suo dire, la loro cisi sarebbe tutt’altro che superata.

Fabrizio Corona: lo scoop sui Ferragnez

Chiara Ferragni e Fedez non si mostrano insieme sui social ormai da settimane e, secondo Fabrizio Corona, i due sarebbero ai ferri corti. Nelle sue ultime e sporadiche apparizioni via social Fedez aveva manifestato per la prima volta alcuni problemi di balbuzie e, secondo l’ex Re dei paparazzi, il rapper soffrirebbe di una crisi depressiva acuita dalla sua crisi con l’influencer che, a suo dire, sarebbe intenzionata a divorziare.

Al momento sulla questione non vi sono conferme, ma Fabrizio Corona ha affermato che presto potrebbero sfumare anche i progetti lavorativi che vedevano i due protagonisti insieme (come la serie tv ispirata alla loro vita su Amazon Prime Video) e per questo motivo il rapper sarebbe sempre di più sotto pressione.

Nelle ultime ore Chiara Ferragni ha postato sui social una foto dei suoi bambini e ha scritto “la mia vita”. L’influencer continua a non fare alcun riferimento al marito e sono sempre di più i fan allarmati per la questione. Ora che la voce è diventata sempre più insistente i due si decideranno a rompere il silenzio?