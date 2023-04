Fabrizio Corona su Luis Sal: "Avvistato in Francia con un ragazzo"

“Con chi si trova Luis Sal a Parigi?“. I fan dello youtuber sono a caccia della fiamma con cui la spalla di Fedez nel podcast ‘Muschio Selvaggio‘ si troverebbe in questi giorni nella città dell’amore. A svelare presunti gossip è il re dei paparazzi in persona, Fabrizio Corona.

Corona sgancia la bomba e pubblica le foto di Luis Sal con un misterioso ragazzo a Parigi

Il 25enne bolognese, com’è noto, si trova in Francia per realizzare alcuni contenuti video. In queste ore però sbucherebbe una foto di Luis Sal in compagnia di un misterioso ragazzo. A lanciare la notizia è Fabrizio Corona attraverso Telegram.

Lì il re dei paparazzi ha pubblicato lo screenshot di una conversazione con una persona che lo informa di avere alcuni scatti del bacio tra Luis e “il tipo” misterioso. Corona ha da subito drizzato le orecchie di fronte al possibile scoop, rendendo poi pubbliche le fotografie.

Nelle foto però non c’è alcun bacio, soltanto una sospetta distanza ravvicinata tra Luis Sal e il ragazzo. Niente di chissà quanto ufficiale insomma, specialmente se si considera che a San Valentino ha affermato di essere fidanzato con una ragazza di Marta Fasciani.

Lo scoop di Corona: “Luis Sal ha avuto una storia con Fedez“

Non è la prima volta che Corona parla di Luis Sal. Nelle scorse settimane il re dei paparazzi ha parlato della vita sentimentale del ragazzo, spiegando come avesse avuto una relazione con Fedez. Pettegolezzi rispediti al mittente dall’ufficio stampa di quest’ultimo.

“Chiara Ferragni ha messo Fedez davanti a un bivio – disse Corona – o lei o Luis Sal. Il rapper ha scelto la moglie, ecco perché nella nuova puntata de Il muschio selvaggio è sparito, senza avviso e preavviso, Luis Sal. Il motivo? Voci in giro dicono che ci sta stata una relazione tra i due“.

Dichiarazioni che di fatto non trovano riscontro nella realtà, anche se un quesito rimane: perché Luis Sal non è più al timone di ‘Muschio Selvaggio’?