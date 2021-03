La madre di Fabrizio Corona ha lanciato un appello a Live - Non è la D'Urso a sostegno di suo figlio.

Gabriella Privitera, madre di Fabrizio Corona, si è sfogata a Live – Non è la D’Urso in merito alle condizioni di suo figlio, da qualche giorno trasferito al carcere di Monza dopo il ricovero all’ospedale di Niguarda.

Gabriella Privitera: lo sfogo

Dopo gli atti autolesionisti e lo sciopero della fame iniziato in ospedale, Fabrizio Corona è stato trasferito al carcere di Monza. Sua madre Gabriella Privitera – così come i suoi legali – ha espresso preoccupazione per le condizioni psicofisiche del figlio, che a suo dire sarebbe in pericolo di vita. “Non mangia ancora. Ho visto gli esami del sangue, sono molto preoccupata. C’è la possibilità che mio figlio muoia, è alta questa probabilità”, ha dichiarato la madre di Fabrizio Corona a Live – Non è la D’Urso, e ancora: “Hanno creato un trauma nel trauma in questo povero figlio.

L’hanno trattato come un terrorista, un criminale. Ha pagato per questo che ha fatto. Non accetto più che mio figlio subisca delle violenze di questo tipo. Se muore lo devono avere sulla coscienza”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal)

La mamma dell’ex Re dei paparazzi ha lanciato un appello affinché il ministro della giustizia ascolti le richieste di suo figlio, che al momento si trova nel carcere di Monza dopo la revoca degli arresti domiciliari. In tanti si sono mobilitati via social per sostenere Fabrizio Corona, e i suoi legali hanno dato il via a una petizione online che ha già raccolto centinaia di firme.