“Mi dispiace tanto che tu debba trascorrere un compleanno in queste condizioni”, le parole di Veronica a Corona.

Lunedì 29 marzo 2021, Fabrizio Corona ha compiuto 47 anni. Non è sicuramente un compleanno felice per l’ ex re dei paparazzi. Dopo le dimissioni dal reparto psichiatrico dell’ospedale Niguarda di Milano, infatti, Fabrizio è stato trasferito nel carcere di Monza.

Nel giorno del compleanno, sul profilo Instagram di Fabrizio è apparso un post proprio per ricordare questo evento. Non sono mancati tanti messaggi di affetto e sostegno. In molti, però, hanno visto il commento che ha lasciato Veronica, la mamma di Belen Rodriguez, ex fidanzata storica di Corona. “47 anni, 6 di galera, 1 di comunità, 12 anni di processi e 20 giorni di sciopero della fame. “Quello che mi avete fatto è imperdonabile”.

Così ha scritto Fabrizio sul suo account.

Le parole della mammma di Belen

I seguaci dell’imprenditore hanno notato il commento di Veronica Cozzani. La mamma di Belen ha espresso tutta la sua solidarietà verso Fabrizio: “Mi dispiace tanto che tu debba trascorrere un compleanno in queste condizioni. Spero che tu possa ottenere presto la tua libertà. Hai già pagato per i tuoi sbagli. Basta”.Anche la stessa Belen, alcuni giorni fa, aveva rilasciato delle dichiarazioni dopo la notizia dell’arresto di Corona.

Secondo lei, Fabrizio non è più lucido e andrebbe aiutato. Ancora, già avrebbe pagato abbastanza per i guai che ha fatto nel corso degli anni. Insomma, una vicenda, quella di Corona, che sembra destinata a non avere fine.