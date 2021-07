Fabrizio Corona raggiunto dallo sfogo di un’ex tronista: “Mi deve dei soldi, è sparito”

Fabrizio Corona ha ricevuto un sonoro richiamo da parte di una ex tronista di Uomini e Donne per via di un compenso mai retribuito: tutti i dettagli

Da qualche settimana Fabrizio Corona sta frequentando l’ex tronista Sophie Codegoni, tuttavia già in passato ha avuto contatti, solo lavorativi, con un altro volto del noto dating show mariano. L’ex re dei paparazzi ha infatti collaborato con Jessica Antonini, a sua volta ex tronista di Uomini e Donne, che oggi gli ha lanciato una vera a propria stoccata.

La giovane ha infatti rivelato di aspettare da lui addirittura mille euro.

“Sto ancora spettando da settimane che mi richiami e che mi restituisca i 1000 euro di contratto che non ha rispettato e i soldi della mia immagine per foto e video. Questa clip è una prova, boh. Sarà che è un vizio in Lombardia quello di sparire. A questo punto chiameremo Chi l’ha visto? per avere delle notizie”.

Jessica Antonini contro Fabrizio Corona

Questo dunque lo sfogo dell’ex protagonista del programma di Canale 5, mentre al momento il diretto interessato non ha replicato. Conoscendo la persona, potrebbe del resto farlo molto presto, pertanto non resta che attendere per vedere come si evolverà l’ennesima accusa contro l’ex marito di Nina Moric.

Il nome di Jessica Antonini è rimbalzato sui social nelle ultime settimane anche per via della rottura improvvisa con Davide Lo Russo.

Profondamente delusa dal suo fidanzato, la giovane aveva infatti confessando di aver ricevuto alcune segnalazioni sulle sue presunte infedeltà. Davide, dal canto suo, si è difeso sostenendo la propria versione dei fatti, ma la Antonini sembra ormai aver deciso di voltare pagina definitivamente.