Fabrizio Corona si confessa: "Le ho chiesto di sposarmi, ma lei ha detto no"

Fabrizio Corona si confessa: "Le ho chiesto di sposarmi, ma lei ha detto no"

Fabrizio Corona ha svelato per la prima volta un retroscena sulla sua vita privata e su una sua proposta di nozze.

Fabrizio Corona ha confessato un retroscena sulla sua relazione con la modella 23enne Sara Barbieri.

Fabrizio Corona a Belve: la proposta di nozze

Ospite a Belve Fabrizio Corona ha svelato di aver fatto la sua fatidica proposta di nozze alla fidanzata Sara Barbieri e a quanto pare la giovanissima modella avrebbe rifiutato.

“Ho chiesto alla mia compagna di sposarmi, lei ha rifiutato”, ha confessato l’ex Re dei paparazzi a Belve, specificando però che i suoi sentimenti per la modella non siano diminuiti. “Sara è la prima donna della mia vita a cui non ho fatto del male”, ha ammesso al programma tv prima di svelare alcuni retroscena piccanti sulla sua vita sotto le lenzuola.

Fabrizio Corona: la confessione a Belve

Nonostante i 26 anni di differenza, Fabrizio Corona e Sara Barbieri continuano a vivere un’intesa perfetta e l’ex Re dei paparazzi ha ammesso di essere persino pronto a convolare a nozze con la giovane modella (fatto che, nelle ultime ore, non ha mancato di mandare Giacomo Urtis su tutte le furie) A Belve Corona si è anche lasciato andare ad alcune confessioni piccanti sulla sua vita sotto le lenzuola, e ha ammesso:

“Sono migliorato sotto tutti i punti di vista con l’età”, e ancora: “Se tu prendi Cialis e Viagra per anni, è come se ti aumentasse il flusso sanguigno. È come se tu pompassi muscoli tutti i giorni, quindi prendendo queste pillole ti pompi. E il muscolo si ingrossa sempre di più…”.

Corona ha anche parlato della sua ex, Belen Rodriguez, affermando di non essersi mai pentito per le foto dei loro momenti intimi vendute ai paparazzi.

“Dopo un servizio posato per Chi, chiamai i miei paparazzi per farci fotografare completamente nudi mentre facevamo l’amore. Lei non lo sapeva. Se mi sono pentito? No. Quelle foto lì a Belen hanno fatto bene”, ha dichiarato Corona al salotto tv di Francesca Fagnani. Belen replicherà alle sue parole?