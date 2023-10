Fabrizio Corona si confessa: "Lele Mora voleva farlo con me, ma io..."

Fabrizio Corona è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, e ha svelato alcuni retroscena inediti sul suo passato e sulla sua vita privata.

Fabrizio Corona: la confessione su Lele Mora

Fabrizio Corona non ha risparmiato alcune rivelazioni a Domenica In, dove ha parlato del suo rapporto con la celebre ex (la showgirl Belen Rodriguez) e di quello con Lele Mora. Sull’ex agente dei vip, Corona in particolare ha affermato: “Lui mi voleva bene, ma c’era un interesse sessuale da parte sua. Amare significa voler vedere felice qualcuno. Lui invece voleva qualcosa che io non potevo dargli”, e ancora:

“Lele ha avuto tre uomini ufficiali, che erano una sorta di figliastri. Quando due o tre di questi figli volevano andare con le loro gambe e non fare i mantenuti – parliamo di soldi, case da milioni di euro, macchine, che ottenevano ad appena 25 anni – lui gli toglieva quello che stavano cominciando a fare. Era come il vecchio ricco che sta con una giovane, la mantiene ma, nel momento in cui la giovane fa il passo, non glielo fa fare, perché smetterebbe di essere dipendente da lui. Ma questo non è amore, è dipendenza”.

Corona ha anche affermato che oggi i suoi rapporti con Lele Mora sarebbero del tutto inesistenti. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?