Fabrizio Corona stronca Alessandro Basciano: “Sophie è troppo per lui”

Fabrizio Corona ha apertamente criticato il rapporto sbocciato al GF Vip 6 tra Alessandro Basciano e la sua ex, Sophie Codegoni.

Fabrizio Corona contro Alessandro Basciano

Nell’ultima diretta del GF Vip è emerso che Sophie Codegoni abbia avuto alcuni mesi fa una liaison con Fabrizio Corona.

Lo stesso ex Re dei paparazzi è intervenuto sulle pagine di Chi chiarendo la sua opinione sull’influencer e sulla relazione da lei instaurata con Alessandro Basciano nella casa del GF Vip. “Basciano deve avere una mentalità da grande e lasciare spazio a Sophie, altrimenti rischia di soffocarla”, ha affermato, e ancora:

“Deve capire che sta con una ragazza che non ha in mente di sposarsi o avere figli. Lei ha una carriera e non può tarparle le ali.

Forse è troppo per lui (…) Uno che perde la testa con Alex Belli, come ha fatto Basciano, cosa potrà fare quando Sophie uscirà con me o con gente dello spettacolo?”. Alessandro Basciano replicherà alle critiche dell’ex Re dei paparazzi? Al momento sembra che l’ex volto di Uomini e donne abbia iniziato a nutrire dei dubbi verso Sophie, che finora gli aveva tenuto segreta la notizia della sua liaison con Corona.

Fabrizio Corona: la vita privata e Sara Barbieri

Oggi Fabrizio Corona ha trovato la serenità accanto a Sara Barbieri, modella ed ex fidanzata di Salmo. I due stanno insieme ormai già da qualche mese e sui social l’ex Re dei paparazzi posta spesso dediche alla sua nuova fiamma. La storia tra i due è destinata a durare?