Fabrizio Corona su Malika Chalhy: “Tutto quello che i benpensanti non dicono”

Fabrizio Corona ha espresso il suo parere su Malika Chalhy, criticata per le spese folli con i soldi della raccolta fondi. L’ex re dei paparazzi, come sempre senza peli sulla lingua, ha spiegato cosa pensa di questa questione.

Fabrizio Corona su Malika Chalhy: l’intervento dell’amica Vanessa May

Fabrizio Corona non le manda certo a dire, anzi è sempre molto diretto nell’esprimere i suoi pensieri. Lo ha fatto anche questa volta, parlando di quello che sta accadendo a Malika Chalhy, ragazza lesbica cacciata di casa dalla sua famiglia. Fabrizio Corona ha deciso di utilizzare l’intervento dell’amica Vanessa May per mostrare ciò che pensa realmente di questa situazione. Ciò che è emerso negli ultimi giorni su Malika Chalhy è decisamente sconcertante.

La ragazza era stata cacciata di casa perchè aveva detto alla sua famiglia di essere lesbica e proprio per questo era stata aiutata tramite una raccolta fondi organizzata per aiutarla a pagare psicologo e avvocati in modo da riprendere in mano la sua vita. Lei cosa ha fatto? Si è comprata un’auto Mercedes e un cane da 2.500 euro.

Fabrizio Corona su Malika Chalhy: il video di Vanessa May

La ragazza ha deciso di acquistare una Mercedes Classe A usata da 17mila euro e un bulldog francese da 2.500 euro, con i soldi della raccolta fondi. Si tratta di beni di lusso che ovviamente non sono necessari, soprattutto tenendo conto della sua situazione. Dopo questa notizia si è accesa una fortissima polemica, con tante persone che avevano donato i loro soldi che si sono molto arrabbiate. Fabrizio Corona è voluto intervenire sul caso, come sempre in modo molto schietto. Lo ha fatto tramite un video di Vanessa May, che ha sottolineato che “odio terribilmente le ca…te”.

Fabrizio Corona su Malika Chalhy: le parole condivise da Fabrizio Corona

“Malika, la raccolta fondi, un nuovo Mercedes, un french bulldog. Ragazzi, io lo dico per voi, aprite gli occhi che vi stanno prendendo per il c…o. Non permettete a questa gente di approfittare di voi” ha dichiarato Vanessa May. Parole condivise da Fabrizio Corona, che attraverso il video della ragazza ha voluto esprimere il suo pensiero. “Nel marasma di questi giorni, finalmente qualcuno che ha il coraggio di dire le cose come stanno. Condivido tutto. Tutto quello che i benpensanti non dicono” ha commentato l’ex re dei paparazzi, condividendo ogni parola su questo caso.