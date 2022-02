Fabrizio Corona e Sophie Codegoni: l'ex re dei paparazzi torna ad essere protagonista del GF Vip.

Fabrizio Corona sta per tornare ad essere protagonista del GF Vip. L’ex re dei paparazzi ha rilasciato un’intervista in cui sostiene di essere l’ex fidanzato di Sophie Cotegoni e sottolinea che Alessandro Basciano non è il ragazzo giusto per lei.

Fabrizio Corona e Sophie Codegoni

Il nome di Fabrizio Corona torna a risuonare nella casa del GF Vip. Questa volta non è stata Soleil Sorge a nominarlo, ma è lui stesso ad essersi palesato. L’ex re dei paparazzi, intervistato dal settimanale Chi, ha parlato di Sophie Codegoni, ex fidanzata nonché sua protetta. L’uomo sostiene che l’ex tronista di Uomini e Donne sia ancora innamorata di lui e ha sottolineato che Alessandro Basciano non è il ragazzo giusto per lei.

Fabrizio ha dichiarato:

“Sophie io sono qui e ti aspetto ancora. Abbiamo avuto una storia e lei non ha ancora superato questa cosa. Alessandro Basciano? Lei è troppo per lui. Fra me e Basciano lei sceglierebbe me e il lavoro. Io e lei eravamo proprio fidanzati e no, vi assicuro che non le è passata ancora”.

Sophie Codegoni lavora per Fabrizio Corona

Tutto qui? Ovvio che no. Sophie lavora per Fabrizio, per cui, finito il GF Vip, i due torneranno a viversi quotidianamente.

Questo dettaglio, di certo, non piacerà al geloso Alessandro. Corona ha dichiarato:

“Fra poco tanto ci vedremo, per forza, lavora con me, la rappresento ed ho molte idee per lei. Per Basciano non è facile stare con una come lei. Lui dovrebbe avere una mentalità da grande e lasciarle spazio. Lui non ne è in grado. Uno che perde la pazienza con Alex Belli cosa pensa possa fare quando vedrà Sophie con me? La mia storia con Sophie non è paragonabile a quella che lei ha adesso”.

Insomma, Fabrizio e la Codegoni hanno avuto una relazione e lei, stando alla sua versione dei fatti, è ancora innamorata di lui.

Ennesimo teatrino al GF Vip?

Come già annunciato da Alfonso Signorini nell’ultimo daytime, stiamo per assistere all’ennesimo teatrino. Il conduttore del GF Vip ha dichiarato:

“Però attenzione, nubi aleggiano su questa coppia. A loro due faremo vedere alcune fotografie che sono pubblicate sul nuovo numero di Chi, dove c’è Sophie abbracciata a Fabrizio Corona“.

Prima di entrare al GF Vip, la Codegoni aveva così parlato dei suoi flirt o presunti tali: