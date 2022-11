Fabrizio Moro: "Per questa storia delle case sono finito in analisi"

Fabrizio Moro ha fatto una confessione del tutto inedita.

A causa dei continui trasferimenti è finito in analisi. Stando al suo racconto, cambiare casa è diventato un grande problema.

Fabrizio Moro in analisi per le case

Intervistato dal Corriere della Sera, Fabrizio Moro si è raccontato senza filtri. Il cantante, nato e cresciuto nel quartiere romano di San Basilio, ha ottenuto il successo dopo un bel po’ di gavetta e porte chiuse in faccia. Ha dichiarato:

“Vivevo nelle case popolari di San Basilio, in un appartamento che era un loculo, di 25 metri quadrati. (…) Per me è un punto di forza. Bisogna smettere di pensare che siano luoghi disastrati in cui crescere. (…) Le difficoltà economiche c’erano. Ma ho sempre dato poca importanza ai soldi anche quando non ne avevo”.

Anche se oggi non ha più problemi economici, Fabrizio ha ammesso che la ricerca della casa giusta l’ha costretto ad andare in analisi.

Fabrizio Moro: la ricerca della casa

Moro ha rivelato:

“Per ’sta storia delle case sono finito in analisi. Ne ho cambiate quattro in sei anni. Vorrei restare ma ci sono cose che mi mandano in paranoia. A Formello ho scoperto che sopra il mio tetto volavano gli aerei per Fiumicino. Un’altra volta avevo un vicino strano che rompeva quando suonavo”.

Un po’ come tante altre persone, Fabrizio sta faticando a trovare la casa giusta.

L’insegnamento di Renato Zero

L'insegnamento di Renato Zero