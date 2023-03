Fabrizio Pregliasco e Carolina Pellegrini, il virologo: "La sposo entro l'anno"

Fabrizio Pregliasco capitola parlando con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari e fa la proposta a Carolina Pellegrini, il virologo: “La sposo entro l’anno”. La condizione della fidanzata assessora a Rai Radio 1 è però netta: “Ma non deve più fare il birichino”. Peegliasco ha confermato i prossimi fiori d’arancio a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. “Entro l’anno io e Carolina ci sposeremo. Diciamo che potremmo farlo in autunno, ad ottobre o al massimo a novembre”.

Fabrizio Pregliasco e Carolina Pellegrini

Il virologo in prima linea contro il Covid convolerà a nozze con la sua storica compagna alla quale aveva chiesto la mano proprio nel corso di una diretta radiofonica. Loro stanno insieme da oltre 20 anni e la prescelta è un membro di spicco del centrodestra milanese. La fidanzata di Pregliasco è stata anche assessore regionale alla Famiglia con la giunta di Roberto Formigoni. E la proposta? “È ora di sposarci, sei una donna straordinaria e siamo insieme da vent’anni. Vivere insieme a te è un grande regalo. Carolina, mi vuoi sposare?“.

“Devi dormire di più e magiare meglio”

A suo tempo ed in quel frangente la Pellegrini intervenne in diretta e accettò: “Non me lo aspettavo, io però dico di sì, lo sposo. Ma non deve fare più il birichino, deve dormire di più, mangiare meglio, non è più un ragazzino“. Carolina Pellegrini oggi è docente in una scuola dell’hinterland milanese, è laureata in lettere moderne “da sempre impegnata attivamente nel terzo settore”.