Facchinetti, lo sfogo contro i vip anti-Meloni: “Siete ridicoli”

Attraverso i social Francesco Facchinetti si è scagliato contro i tanti vip che, in queste ore, si sono scagliati contro Fratelli D’Italia e Giorgia Meloni per la vittoria alle elezioni politiche.

Francesco Facchinetti contro i vip anti-Meloni

Già da prima delle elezioni politiche in tanti tra i personaggi dello spettacolo italiano hanno criticato Giorgia Meloni e l’operato di Fratelli D’Italia.

Tra questi vi sono stati anche Damiano David dei Maneskin, Elodie, Francesca Michielin, Roberto Saviano e Vanessa Incontrada. Francesco Facchinetti in queste ore si è sfogato via social contro i vip anti-Meloni, che ha comunque precisato di non aver votato.

“Ci sono parecchi personaggi, più o meno famosi, che sono molto arrabbiati per la vittoria della Meloni e si stanno ricoprendo di ridicolo, dicendo cose e facendo dei video allucinanti”, ha dichiarato il figlio di Roby Facchinetti, e ancora:

“Qualcuno addirittura scomoda parole come “resistenza” quando non sapete un caz*o della resistenza, non c’eravate quando c’era la resistenza.

Io ho avuto un nonno partigiano e mi ha raccontato che cos’era la resistenza ma nonostante questo non so un caz*o della resistenza quindi non dico la parola “resistenza”, usate le parole giuste, usate la parola “opposizione”, perché le parole hanno un peso”.

Infine Facchinetti si è scagliato contro il PD che, a suo avviso, non avrebbe rappresentato una vera opposizione: “Al posto di essere incazza*i con la destra o con la Meloni, incazzate*i con la sinistra, col PD, un partito inutile, che negli ultimi 20 anni che cos’ha fatto? Nulla.

La politica del PD sapete qual era? Dire agli altri quanto fossero stron*i. Ecco, se vi sta sul caz*o la Meloni e la destra, sappiate che ha vinto per colpa del PD che è un partito inutile, quindi andatevela a prendere col PD e smettetela di scrivere delle stronza*e, delle cazza*e che non conoscete!”