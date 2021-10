Facebook: annuncia 10 mila posti di lavoro in Ue per realizzare piattaforma 'Metaverse'

San Francisco, 18 ott. -(Adnkronos/Dpa) – Nei prossimi cinque anni Facebook punta a creare 10 mila nuovi posti di lavoro altamente qualificati nell'Unione europea nel quadro della realizzazione del cosiddetto 'Metaverse', una piattaforma di "esperienze virtuali interconnesse utilizzando tecnologie come la realtà virtuale e aumentata".

L'annuncio è arrivato dal vicepresidente del gruppo, Nick Clegg, responsabile degli affari pubblici.

Per Clegg, ex vice primo ministro britannico, l'investimento è un "segnale di fiducia nella forza dell'industria tecnologica europea". Peraltro, aggiunge, "l'UE ha anche un ruolo importante da svolgere nel plasmare le nuove regole di Internet" contribuendo "a incorporare valori europei come la libertà di espressione, la privacy, la trasparenza e i diritti degli individui nel funzionamento quotidiano di Internet".

L'annuncio arriva in un momento in cui il colosso dei social è sotto pressione a livello internazionale, dopo le accuse mosse da un ex product manager di Facebook all'inizio di ottobre circa la mancata trasparenza sui potenziali danni dell'esperienza sociale, ai quali sarebbero stati anteposti i profitti.