Facebook down, molti utenti segnalano problemi di accesso: cosa sta succedendo

Facebook è in down in gran parte dell'Italia e anche dell'Europa: arrivano migliaia di segnalazioni, ma Meta non ha dato nessuna spiegazione

Non riuscite ad accedere al vostro profilo di Facebook? Non preoccupatevi non è un problema del vostro dispositivo o della rete Wi-Fi che state utilizzando. Il noto social network è in down da questa mattina e il problema non è ancora stato risolto.

Facebook down, cosa sta succedendo

I primi problemi di accesso a Facebook sono stati registrati questa mattina, il giorno lunedì 20 giugno, e sono proseguiti per molte ore del pomeriggio, senza essere ancora del tutto risolti. Soprattutto da PC, accedere oggi a Facebook è veramente un’impresa con le famigerate scritte “Errore di accesso” e “Si è verificato un errore imprevisto. Prova a effettuare nuovamente l’accesso”, che compaiono anche dopo aver messo il corretto nome utente e la giusta password.

Facebook down: non arriva la risposta di Meta

Meta, l’azienda che gestisce questo social e non solo, per il momento non si è fatta sentire sulla questione. Qual è il problema con Facebook? Al momento non è dato saperlo, si sa solamente che i disagi non si limitano all’Italia (in particolare le città di Milano, Roma e Napol), ma anche a diverse altre zone d’Europa.