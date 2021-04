Facebook e Instagram down, cosa sta succedendo?

I social network di Facebook e Instagram sono andati completamente giù. Centinaia di segnalazione su twitter.

“Qualcosa è andato storto, lo sistemeremo appena sarà possibile” Questa la schermata che si sono trovati migliaia di utenti provenienti da tutto il mondo che hanno tentato nella tarda serata di giovedì 8 aprile 2021 ad accedere a Facebook e Instagram che sono andati completamente giù.

Moltissime le segnalazioni anche di tipo ironico su Twitter.

Are you also one of those who use twitter to check.. now which app is down? 🙋😂😂#Instagram #Instagramdown #Facebook #facebookdown

— Adisha Sharma (@theadishasharma) April 8, 2021