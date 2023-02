META: la spunta blu diventerà a pagamento

La spunta blu è diventata un simbolo di autenticità e credibilità sui social media.

Introdotta da Twitter nel 2009, la spunta blu è stata poi adottata da molte altre piattaforme, tra cui Facebook e Instagram. Questo simbolo indica che un account è stato verificato come autentico e appartenente a una persona, un’organizzazione o un’azienda specifica. La spunta blu ora diventerà un servizio a pagamento.

A cosa servirà la spunta blu

Con la possibilità di pagamento per ottenere la spunta blu su Instagram e Facebook, come per Twitter, essa diventerà un vero e proprio servizio di abbonamento.

Oltre a verificare l’identità di una persona, servirà anche ad offrire maggiore portezione e tutela sui social, nonché ci saranno importanti novità e agevolazioni. Le persone o le aziende che cercano di costruire una forte presenza sui social media sicuramente beneficeranno di questo servizio.

Quanto costerà l’abbonamento

La spunta blu a pagamento sarà ottenibile tramite abbonamento mensile per un prezzo attorno ai 11.99 $ (che probabilmente varierà un minimo da Paese a Paese come per Twitter), ad annunciarlo è stato proprio Mark Zuckerberg.

Questa settimana farà il suo debutto in Australia e Nuova Zelanda precisando che il servizio sarà accessibile solo ai maggiorenni.

Un nuovo capitolo nell’evoluzione dei Social Media

Il “verificato” a pagamento rappresenta un nuovo sviluppo nell’evoluzione dei social media e sarà interessante vedere come gli utenti reagiranno a questo cambiamento. C’è ancora molto da imparare su come funzionerà e cosa altro potrà offrire ma è chiaro che questo sarà un argomento di cui si parlerà ancora per molto tempo.