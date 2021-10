Facebook, Zuckerberg annuncia: d’ora in poi ci chiameremo Meta

Milano, 29 ott. (askanews) – Mark Zuckerberg, il numero uno di Facebook, annuncia che il suo gruppo ora si chiamerà Meta, per rappresentare al meglio tutte le sue attività, dai social network alla messaggistica al “metaverse”, il futuro di internet secondo lui.

“Per riflettere chi siamo e cosa speriamo di costruire, sono orgoglioso di comunicare che da oggi la nostra azienda si chiama Meta. La nostra missione rimane la stessa, si tratta di unire le persone.

Le nostre app e il loro marchio nemmeno cambieranno. E siamo ancora quell’azienda che sviluppa tecnologia per le persone”.

Il tutto dopo il blackout mondiale e la tempesta su Facebook. Frances Haugen, ex manager di Fb, testimoniando alla sottocommissione per il commercio del Senato Usa sulla protezione dei consumatori, ha presentato infatti poche settimane orsono una condanna ad ampio raggio del social e contro Instagram dannoso a suo dire per alcuni adolescenti.