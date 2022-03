Faceva attività sportiva con gli amici: muore a Gussago il 52enne Simone Marchina

Il paese di Gussago in provincia di Brescia si è stretto nel dolore per la morte di Simone Marchina. L'uomo aveva 52 anni.

La comunità di Gussago nel bresciano è stata scossa prematuramente dalla morte del 52enne Simone Marchina. L’uomo, stando a quanto riporta BresciaToday, stava facendo dell’attività sportiva con i suoi amici quando un malore lo avrebbe colto all’improvviso. Ancora poco chiari alcuni aspetti della vicenda a cominciare da cosa possa averne causato la morte.

Lascia una moglie e tre figli.

Morto il 52enne Simone Marchina: la vicenda

Le informazioni che abbiamo su ciò che è successo nel weekend tra il 5 e il 6 marzo sarebbe dunque ancora poche. Stando a quanto si apprende, poco prima che la tragedia potesse coglierlo l’uomo stava giocando a Padel quando si è accasciato a terra il tutto con gli amici con lui presenti. Sfortunamente ogni sforzo per rianimarlo sarebbe stato vano.

Chi era Simone Marchina

Il 52enne era noto per la sua grande passione per la montagna e lo sci nonchè il tennis e il padel. Marchina che lavorava come impiegato, ha svolto anche il ruolo di segretario e consigliere presso una nota associazione sportiva del territorio. Le esequie si sono svolte nella mattinata di martedì 8 marzo presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Gussago.