Una storia condensabile in quel terribile: “Facevo i rutti, era un tumore”, la diagnosi per la 24enne infermiera della Florida è stata tremenda e Bailey McBreen ignorava quei sintomi banali fin quando non le è stata rivelata la causa. La ragazza, come si legge dai media, nel 2021 aveva iniziato a ruttare fino a 10 volte al giorno, una cosa “non normale” per lei.

“Facevo i rutti, era un tumore”

E in una intervista la 24enne ha spiegato come sia arrivata ad avere una diagnosi choc dai medici: “È stata davvero un’esperienza fuori dal normale Mi sentivo come se fossi seduta in un angolo della stanza a guardare me stesso senza poter fare niente”. E ancora: “Il tempo sembrava rallentare e il mio battito cardiaco accelerava. Ero in completo stato di choc”. La donna aveva iniziato a soffrire di attacchi di rutti durante un viaggio a Nashville con il suo fidanzato Caden. Le eruttazioni erano iniziate e seguite da reflusso acido, che i medici hanno attribuito all’ansia.

La verità ed il ciclo di chemioterapia

La verità era ben peggiore e dopo diverse analisi e controlli, a Bailey McBreen è stato diagnosticato un tumore al colon. Bailey McBreen dovrà sottoporsi alla chemioterapia fino alla fine di agosto per un tipo di neoplasia molto rara nelle persone giovani l’infermiera. Colpisce solo due persone su 100.000 di età compresa tra 20 e 24 anni tra il 2015 e il 2019.