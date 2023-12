Facile Energy; multa Antitrust da 1,56 mln, mai interrotte forniture non richieste

Roma, 21 dic. – (Adnkronos) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato annuncia una sanzione da 1,56 milioni di euro nei confronti di Facile Energy srl, una multa irrogata – si spiega – per inottemperanza a una precedente decisone dell’Antitrust. Facile Energy, infatti, non ha mai interrotto la pratica di attivare forniture non richieste di energia elettrica e gas nonostante la diffida dell’Antitrust che le imponeva la cessazione della pratica scorretta accertata a dicembre 2022.

In particolare, continua l'Autorità, il procedimento riguardava l’adozione di varie pratiche scorrette, finalizzate all’attivazione non richiesta di contratti di energia elettrica e gas, e anche il mancato rispetto degli obblighi previsti, in tali circostanze, di garantire ai consumatori sia il ritorno ai precedenti punti di fornitura sia il diritto a non pagare gli eventuali importi fatturati.

Da accertamenti dell’Autorità è risultato che questa condotta non è cessata e che quindi Facile Energy è inottemperante al provvedimento sanzionatorio. L’Antitrust infatti ha continuato a ricevere molte segnalazioni di consumatori, circa 400, in cui si riferiscono: attivazione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas, prevalentemente mediante teleselling, in assenza di effettiva manifestazione di volontà dei consumatori e attraverso l’utilizzo di registrazioni telefoniche manipolate e di informazioni ingannevoli e/o omissive; conseguente richiesta di pagamenti non dovuti, anche in pendenza di reclami; disalimentazione o minaccia di disalimentazione del punto di prelievo in pendenza di reclami o senza congruo preavviso; imposizione di ostacoli all’esercizio del diritto di recesso.