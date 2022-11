"Facile sognare" alla Scugnizzeria, nuovo progetto a Scampia

Roma, 15 nov. (askanews) - Facile Ristrutturare ha presentato a Napoli la terza tappa di "Facile sognare", progetto di corporate social responsibility nato con la missione di ristrutturare spazi dedicati alla tutela dell'infanzia in difficoltà, sviluppato in collaborazione con Every Child Is My C...

Roma, 15 nov. (askanews) – Facile Ristrutturare ha presentato a Napoli la terza tappa di “Facile sognare”, progetto di corporate social responsibility nato con la missione di ristrutturare spazi dedicati alla tutela dell’infanzia in difficoltà, sviluppato in collaborazione con Every Child Is My Child Onlus, presieduta da Anna Foglietta.

Dopo Milano e Roma, l’iniziativa arriva nella città partenopea, per la precisione tra Melito e Scampia, legandosi a “La Scugnizzeria”, realtà che è considerata un simbolo dell’impegno verso bambini e ragazzi che si trovano a vivere in contesti complessi.

Nata come libreria per volontà del giovane editore Rosario Esposito La Rossa – già Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana – la Scugnizzeria ora si allarga: “Dopo l’Ospedale dei libri siamo in dirittura di arrivo con la Matta pizzeria – spiega il fondatore – che sarà innanzitutto un laboratorio di arte bianca, quindi di panificazione, dove le scolaresche la mattina potranno venire per imparare a fare il pane con i grani antichi.

E poi la sera sarà una vera e propria pizzeria gestista da ragazzi diversamente abili. Per me ha un grandissimo valore perché mio cugino è stato ucciso mentre giocava a biliardino, mentre doveva andare a mangiare una pizza, era un ragazzo diversamente abile. Si chiude un cerchio, dobbiamo dire grazie a Facile ristrutturare”.

“Ho conosciuto Rosario, siamo dello stesso quartiere, abbiamo anche frequentato le stesse amicizie e mi sono innamorato di questo progetto concreto”, afferma Giovanni Amato, co-fondatore di Facile Ristrutturare.

“Il nostro contribuoto sarà concreto, perché aiuteremo Rosario a ristrutturare questo nuovo locale, che è stato comprato dall’associazione per dare nuove opportunità ai giovani di Scampia”.

Con un impegno da parte di Facile Ristrutturare di 100.000 euro, uno spazio appartenente all’associazione sarà totalmente ristrutturato e trasformato nell’ambiente polivalente de La Matta Pizzeria: intorno alla realizzazione del pane – rito tanto semplice quanto magico – saranno infatti organizzati laboratori creativi per i bambini, mentre per i ragazzi più grandi, anche con disabilità, sarà possibile imparare il lavoro del pizzaiolo acquisendo così una professionalità troppo spesso difficile da raggiungere.

La tappa napoletana del progetto vede inoltre il supporto dell’associazione CCO – Crisi Come Opportunità’ che ha affiancato Every Child Is My Child nell’individuazione dell’associazione.