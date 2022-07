FAE, azienda leader a livello mondiale nelle di testate e veicoli per il forestale, l’agricoltura e le costruzioni

Vuoi restare aggiornato sulle novità e i prodotti più recenti? Iscriviti ora alla newsletter su Fae-group.com!

È da oltre trent’anni che FAE, realtà italiana con sede a Fondo (Trento) rappresenta un autentico punto di riferimento a livello mondiale nella progettazione e produzione di macchinari professionali, per lavorazioni forestali, agricole, stradali e lo sminamento. Dalle testate per trattori, escavatori a quelle per minipale e veicoli speciali, passando dai veicoli cingolati: con una gamma di oltre 90 prodotti e 400 modelli FAE è in grado di soddisfare le più svariate esigenze dei clienti.

Sul sito ufficiale dell’azienda, fae-grouo.com, si possono scoprire decine di macchinari realizzati con la massima attenzione alla qualità e alla produttività. In fase di produzione, infatti, vengono impiegati i materiali più resistenti e le tecnologie più avanzate. Del resto, ogni dettaglio è studiato proprio per facilitare l’esecuzione di ogni compito.

All’interno del catalogo sono presenti, tra gli altri, svariati modelli di trincia forestale, frese forestali, frantumasassi, fresaceppi, stabilizzatrici e testate multifunzione. L’offerta dei cingolati, invece, include veicoli con cabina o radiocomandati. Il modello PT-300 D:Mine FAE, ad esempio, è concepito per bonificare in profondità il terreno da ordigni esplosivi. Resiste a sollecitazioni estreme e può essere manovrato a distanza, in totale sicurezza.

Ogni prodotto è accompagnato sul sito FAE da una dettagliata scheda descrittiva, che include specifiche tecniche, applicazioni d’utilizzo, diverse immagini e video. Per avere ulteriori indicazioni e una quotazione basta cliccare sul pulsante “Richiedi informazioni” e compilare il form online.

Dal punto di vista organizzativo FAE può contare, oltre alla Sede Centrale in Fondo-Borgo D’Anaunia in Trentino, su sei filiali commerciali e un network di rivenditori che le permettono di commercializzare i propri prodotti in tutto in mondo.

Nella fase post-vendita, l’acquirente può contare su un esperto supporto di assistenza tecnica, in grado di affiancare il rivenditore FAE in ogni necessità. Anche grazie all’immediatezza e praticità della nuova piattaforma online FAE Support, a disposizione dei concessionari autorizzati dell’azienda.

