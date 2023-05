Faenza, il torrente Samoggia esce dall'alveo: in corso le evacuazioni

Non c’è pace per il Ravennate e secondo le ultime notizie a Faenza il torrente Samoggia esce dall’alveo e sono in corso le evacuazioni curate dal personale della Protezione Civile e dai team dei Vigili del Fuoco. Il maltempo severo preannunciato sta stringendo in una vera morsa buona parte dell’Italia con particolare violenza su Emilia-Romagna e Marche. Nel caso di Faenza il corso d’acqua esonda ormai lungo tutto il tratto che conduce alla zona di Santa Lucia.

Faenza, il torrente Samoggia esce dall’alveo

I media spiegano con continui aggiornamenti che la situazione relativa al maltempo è in continuo peggioramento nel Faentino. Il sindaco Massimo Isola è stato più preciso: “Il Marzeno ha superato la soglia 3”. E ancora: “Tutta l’area di pertinenza del fiume è in fase di evacuazione, così come la zona rossa di via Cimatti e vie attigue. Il rio Samoggia, invece, è già uscito dal proprio alveo nella zona del ristorante Manueli tra Faenza e Santa Lucia“. Da quanto si apprende in questi minuti in ordine alla zona rossa è a disposizione un pullman in corrispondenza dell’info point di Piazza Lanzoni.

L’elenco delle strade attualmente chiuse

Il mezzo è stato adibito al trasporto dei residenti presso il Pala Bubani. Ecco intanto l’elenco in aggiornamento della strade attualmente chiuse: via Carbonara, nel tratto tra via Emilia e via Strocca di San Biagio. E ancora: via Bianzarda di San Biagio; via Strocca di San Biagio, nel tratto tra via Carbonara e via Cavaliera; via Canovetta; via Uccellina; via Monte Brullo.