Fagnani e Barbara D'Urso insieme: si prepara la "vendetta"

Francesca Fagnani e Barbara d’Urso si sono mostrate insieme durante una “pausa caffè” a Maratea, e la loro foto insieme lascia supporre che l’ex padrona di casa di Pomeriggio Cinque potrebbe rilasciare un’intervista alla collega in merito al suo controverso addio a Mediaset.

Francesca Fagnani e Barbara d’Urso insieme

Francesca Fagnani e Barbara d’Urso si sono mostrate insieme e sorridenti a Maratea, dove avrebbero preso un caffè insieme e avrebbero parlato – secondo indiscrezioni – dell’intervista che la famosa conduttrice Mediaset potrebbe presto rilasciare a Francesca Fagnani per il suo Belve. La stessa Barbara d’Urso non ha fatto segreto recentemente di esser stata mandata via da Mediaset senza preavviso e senza che le fosse data l’occasione di chiarire con il suo pubblico, e in tanti tra i fan del programma sono curiosi di saperne di più.

Al momento non è dato sapere se davvero la conduttrice rilascerà un’intervista a Francesca Fagnani, e i suoi fan sono curiosi di saperne di più. Dopo l’addio a Mediaset (voluto dai vertici dell’emittente tv) Barbara d’Urso aveva scritto: “Il sentimento dominante? Il dolore, unito allo sgomento e alla rabbia. La cosa che mi fa più male è che non mi hanno permesso di salutare il mio pubblico. E con quel comunicato hanno fatto pensare che fossi d’accordo nella decisione: “Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5”. Io non ho concordato niente”.