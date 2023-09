Fagnani, lo scivolone con De Martino: "Che c***o ridi? Abbiamo appena parlato di mio nonno morto"

Stefano De Martino è stato ospite a Belve e, stando a un video del backstage, la conduttrice Francesca Fagnani non sarebbe riuscita a frenare le sue risate durante un loro botta e risposta.

Stefano De Martino: il backstage a Belve

“Se potessi riportare in vita qualcuno, chi sarebbe e che cosa gli diresti?”, ha chiesto Francesca Fagnani, a cui De Martino ha risposto. “Mio nonno. Gli direi che aveva ragione. Ma non vi rivelo su che cosa”. Pochi istanti dopo, non è dato sapere per quale motivo, la conduttrice sarebbe scoppiata a ridere e il ballerino, con tono ironico, le avrebbe detto: “Abbiamo parlato di mio nonno che è morto venti secondi fa, questa ride. Che caz*o ridi?”. Lei allora, visibilmente in imbarazzo ha risposto: “Sono bionda”.(facendo riferimento al luogo comune secondo cui le bionde sarebbero stupide, ndr). Sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari? Sui social in tanti sperano di saperne presto di più e si chiedono se il ballerino svelerà ulteriori retroscena sulla sua vita privata.