Fahda, la tassista saudita che corre solo per clienti donne

Roma, 13 mar. (askanews) – Come le altre donne saudite, Fahda Fahd non poteva guidare legalmente fino al 2018, ma la sua Kia color verde lime è ora un modo per guadagnare qualche soldo in più, mentre il costo della vita aumenta nel Regno conservatore. Fahda, 54 anni, lavora infatti già a tempo pieno in un call center medico nella capitale Riad, quello di tassista è il suo secondo lavoro. A bordo, ovviamente, solo clienti donne.

“Avevo pensato di lavorare dopo il mio turno. Così ho iniziato a guidare vicino ai mercati e agli ospedali e a chiedere alle donne se avevano bisogno di un passaggio – ha raccontato ad Afp Fahda Fahd – Per alcune è stato strano, ma altre hanno accolto positivamente e hanno voluto provare l’esperienza di viaggiare con una tassista donna. Hanno preso il mio numero dopo la corsa e mi hanno chiamato in diverse occasioni per accompagnarle da qualche parte”.

“Ho finito il mio turno alle 10 di sera e sono andata ai centri commerciali vicino al mio lavoro. Ho fatto salire alcune clienti donne e le ho accompagnate dove mi hanno chiesto. Alle volte do dei passaggi alle infermiere con cui lavoro, vedo che usano Uber o Careem e dico loro di non farlo perché posso portarle io”, ha aggiunto.

“Sono sollevata per il fatto che vengo accompagnata da una donna, in particolare quando indosso del profumo Mi sento più sicura con lei e, cosa più importante, sostengo le donne

Quando chiamo Fahda, mi sento psicologicamente meglio perché la sto sostenendo in qualche modo”, ha spiegato ad Afp una cliente di Fahda.